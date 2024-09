Ma i bomber sono Bertola e Schiavi

Detto delle grandi aspettative riposte in Francesco Pio Esposito da una parte e Giuseppe Antonio Panico dall'altra, veniamo agli insospettabili capocannonieri fin qui di Spezia e Carrarese. Il club ligure si crogiola dell'atipica verve offensiva di Nicolò Bertola, difensore centrale di 192 centimetri nato proprio a Carrara e prodotto del fiorente vivaio, che ha lasciato la Liguria soltanto nel 2022-23 per vivere una stagione in prestito al Montevarchi. Il classe 2003, infatti, ha battezzato il campionato in corso segnando all'esordio nel 2-2 a Pisa e si è ripetuto lo scorso primo settembre al Picco nel successo per 2-1 contro il Cesena. Analogo discorso per Nicolás Adrián Schiavi, mediano di rottura italo-argentino cresciuto nel Rafaela e arrivato a Carrara nell'estate del 2022 dopo le esperienze con Novara, Modena, Cuneo e Juve Stabia. Nonostante sia alto soltanto 1,73m, all'occorrenza ha ricoperto anch'egli il ruolo di centrale difensivo in più di un'occasione e, come il collega spezzino, ha avuto modo di esultare già in due occasioni in questa stagione: la prima nel ko a Cesena, la seconda nella vittoria per 2-0 contro il Sudtirol.