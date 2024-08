Le partite su Sky, Now e Amaranto Channel

Per il secondo anno consecutivo tutte le partite del campionato di serie C - playoff, playout e Supercoppa - saranno trasmesse da Sky e saranno disponibili sulla piattaforma streaming Now Tv per tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno l’abbonamento al pacchetto sport. Disponibili anche alcune partite di Coppa Italia, dove il Cavallino è approdato agli ottavi di finale. Ma le partite della squadra di Troise saranno disponibili anche su Amaranto Channel, canale 97 del digitale terrestre. La tv di proprietà della famiglia Manzo infatti ha acquistato il pacchetto relativo alla differita degli incontri, alla diretta di quattro partite in trasferta e alla diretta delle interviste a fine partita. Confermato anche l’impegno di Teletruria che ha acquistato il pacchetto riguardante la sintesi di tutte le partite della formazione di Troise oltre ai diritti relativi alla diretta delle interviste al termine di ogni incontro del Cavallino. Un’offerta a dir poco ampia per poter seguire e conoscere nel dettaglio il mondo amaranto e le parole dei suoi protagonisti.