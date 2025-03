La "B" di Superpippo Solo storie di successi

Che stagione quella di Filippo Inzaghi alla guida del Pisa. Arrivato nel luglio dello scorso anno sulla panchina dei toscani, i numeri fin qui rendono onore alla grande carriera del tecnico piacentino nel campionato cadetto. Basti pensare ai playoff raggiunti nella stagione 2017-18 sulla panchina del Venezia, un traguardo che lo traghetterà su quella del Bologna in Serie A nell’estate del 2018. Alla guida dei lagunari segnò il suo secondo miglior risultato in quanto a media punti: 1,38 su 40 gare giocate, un dato inferiore rispetto a quello relativo all’anno attuale al Pisa in cui sfoggia una media punti di 2 ma su 30 gare. Tra le altre anche l’esperienza a Benevento, dove conquista la promozione con maggiore anticipo sulla fine del campionato, cioè ben 7 giornate, il maggior numero di punti nella B a 20 squadre (un distacco di 18 punti sul Crotone) e mettendo in campo il miglior attacco e la miglior difesa. Meno gloriosa la parentesi al Brescia, dove tuttavia conduce un’ottima prima parte di stagione. Stesso destino sulla panchina della Reggina, nel 2022, quando porta la squadra al settimo posto con 5 punti di penalizzazione e qualificazione ai playoff in tasca. I calabresi saranno eliminati dal Südtirol al primo turno.