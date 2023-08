Instagram e Twich, quanto cuore Viaggio nel mondo social tutto viola

Sale la febbre viola a Firenze. Mai come quest’anno i tifosi non vedono l’ora di vedere la squadra all’opera. La voglia di Fiorentina è tanta, soprattutto sui social network, dove i supporters si scambiano opinioni e commenti. A partire da Fecebook passando per Instagram fino ad arrivare a Youtube e Twitch, sono numerose le piattaforme dove si parla della squadra gigliata. Quest’anno, a scatenare migliaia di commenti è il mercato fatto dalla dirigenza viola. Una delle pagine Instagram più attive sotto questo punto di vista è senz’altro “passionefiorentina”. Una vera e propria community, che conta oltre 46.000 followers. Ogni giorno sulla pagina Instagram e attraverso le dirette Twitch i tifosi commentano le vicende che accadono in casa gigliata. La maggior parte esprime grande soddisfazione per il mercato che Pradé e Barone hanno fatto finora, chiedendo alla società una ciliegina finale sulla torta. I nomi più richiesti dai followers sono quelli di Dominguez e Berardi, che a detta loro sarebbero gli ultimi tasselli utili per puntare in alto. In ogni caso la coppia Nzola-Beltran sta già facendo sognare i sostenitori (tantissimi i commenti con scritto “si vola” o “questi due insieme gasano”). Firenze però si sa, è bella anche perché i fiorentini non sono mai d’accordo.

C’è infatti anche chi ha criticato la scelta di acquistare due nuovi attaccanti, preferendo magari per l’acquisto di uno solo, ma più esperto e forte. Vedremo chi avrà ragione. Il tifo viola sui social ha più sfaccettature, come quella ironica che cavalca l’ormai nota pagina Instagram “Suffering Fiorentina”. Seguita soprattutto dai più giovani, la pagina posta ogni giorno contenuti divertenti che raccontano ciò che accade nel mondo viola. Anche questa una vera e propria comunità digitale, che si scambia opinioni con un tono più leggero anche attraverso il canale Telegram. Protagonista dei “meme” è Daniele Pradè, celebrato come “king” del calciomercato per gli incassi derivati dalle cessioni di Igor, Terzic e Cabral. Insomma, tra pagine, trasmissioni live e sondaggi, ad oggi il tifo è sempre più social.

Andrea Guida