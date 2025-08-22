Il ritorno a casa di Fulignati

Andrea Fulignati è tornato a casa: nato proprio a Empoli e cresciuto nel vivaio di Monteboro, il portiere classe 1994 è approdato in azzurro dalla Cremonese con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Dopo gli inizi tra Cuoiocappiano e Sestese, l’esordio in D e il salto in A al Palermo, ha vissuto una lunga gavetta - soprattutto in B - con le maglie di Trapani, Cesena, Spal, Perugia, Catanzaro e, appunto, Cremonese. Con i grigiorossi è stato titolare indiscusso e, con 43 presenze tra campionato cadetto, coppa nazionale e spareggi promozione, ha avuto un ruolo chiave ai fini del ritorno nella massima serie conquistato ai playoff. Decisive le sue prestazioni, in particolare nella doppia semifinale contro la Juve Stabia di Pagliuca. L’Empoli lo accoglie in un momento di ricostruzione tra i pali: via Vasquez, Silvestri e Seghetti, in rosa restano Brancolini e Stubljar, ma serviva un titolare pronto. E Fulignati lo è.