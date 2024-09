I possibili protagonisti della sfida: Esposito e Panico

Lo Spezia secondo in classifica - in coabitazione con Brescia e Sudtirol - ospita all'Alberto Picco la Carrarese neopromossa in Serie B e attualmente terz'ultima. C'è grande curiosità, da ambo le parti, per due dei possibili protagonisti offensivi della sfida. Tra le fila dei liguri, infatti, si scommette sul talento di Francesco Pio Esposito, che aveva vestito la maglia bianconera anche nella scorsa stagione, mettendo a referto tre reti in 39 presenze. Un dato che non deve trarre in inganno in quanto, seppur abbia stentato a trovare continuità in zona gol, si è messo in luce nell'inedito ruolo di pivot offensivo. Dopo le ottime prestazioni con la nazionale Under 20, si è imposto nel passaggio in U21, dove ha già timbrato il cartellino in 6 occasioni a fronte di sole 8 apparizioni. Tornato nuovamente in prestito dall'Inter, con lo Spezia si è (ri)presentato ai tifosi segnando all'esordio in campionato nel 2-2 contro il Pisa. Dall'altra parte, invece, impossibile non menzionare Giuseppe Antonio Panico. Anch'egli è alla seconda stagione con la propria squadra, avendo giocato in Toscana la scorsa annata in prestito dal Crotone e contribuendo alla promozione in cadetteria con 11 gol e 3 assist in 45 presenze. La dirigenza della Carrarese ha puntato fortemente sul ragazzo natio di Ottaviano, ma cresciuto a Sezze, riscattandone il cartellino dal club calabrese. In questo scorcio di stagione si è presentato con una rete, ininfluente ai fini della qualificazione, nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia perso 3-1 a Cagliari.