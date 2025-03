Due anni fa Fiorentina formato Europa Poker al Sivasspor e quarti di Conference

In casa del Sivasspor, esattamente due anni, con uno stadio pieno di tifosi che fischiano a ogni tocco di palla degli italiani, la Fiorentina riesce a conquistare i quarti di finale con un poker eccezionale, grazie anche al gol di vantaggio dell'andata. I viola stravincono il ritorno contro i turchi, si impongono in rimonta con un 4-1 (compreso autogol di Goutas), dopo il successo per 1-0 dell'andata. Decisive le reti di Cabral, Milenkovic e Castrovilli nel mezzo anche l'autogol di Gouts, che ribaltano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Yesilyurt. Alla fine del secondo tempo, i biancorossi sono costretti a giocare anche in inferiorità numerica, dovuta all'espulsione di Arslan. La squadra di Italiano agguanta così il passaggio turno con una prestazione davvero convincente. I padroni di casa segnano per primi: al 35’ arriva infatti il gol per i turchi, che con la bellissima rete di Yesilyurt vanno in vantaggio. Ma con uno scatto di reni, sul finale del primo tempo, i viola non si fanno sorprendere ed è Cabral al 44’ a portare in pareggio la partita, su iniziativa di Gonzalez. La prima frazione si conclude dunque sul risultato di 1-1. Inizio secondo tempo arriva il gol preziosissimo di Milenkovic al 62'. Doccia fredda per i turchi. Al 78' l'autogol di Goutas chiude definitivamente il discorso qualificazione per la Fiorentina. Ma non finisce qui, c'è anche il poker viola con il bellissimo gol di Castrovilli all'89'. Si arriva a 95+5 e finisce così, con una meravigliosa Fiorentina che agguanta i quarti di finale con caparbietà e orgoglio. È la centesima vittoria nella storia dei viola in Europa. Da segnalare anche un bruttissimo episodio, verificatosi verso la fine del match, quando un supporter turco fa invasione di campo e colpisce Bianco con un pugno, rompendogli il naso.