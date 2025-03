Marzo, sempre mese di grandi sfide

Il mese di marzo ha visto disputarsi a Firenze tante partite tra Fiorentina e Juventus, tutte estremamente emozionanti e ricche di gol. E con un bilancio complessivamente equilibrato, con leggera prevalenza viola. I gigliati, infatti, nelle 10 partite disputate in campionato nella storia nel corso del terzo mese dell’anno tra le mura amiche, sono avanti ai bianconeri per 5 successi contro 4. In una sola occasione (era il 18 marzo 1934) l’incontro terminò in parità (2-2). Quella, è stata anche la prima gara in assoluto giocata da Fiorentina e Juventus a marzo nella città di Firenze (Stadio Giovanni Berta, come si chiamava allora il Franchi). Tra i trionfi più significativi della Fiorentina senza dubbio quello del 27 marzo 1960: al Comunale, fu decisivo un gol di Hamrin in apertura. Stesso risultato (con gol nel finale di Dell’Angelo) nel marzo del 1962, per un nuovo successo della Fiorentina di mister Hidegkuti. Netto anche il 2-0 maturato allo stadio Comunale nel marzo 1968: a segno Maraschi e Brugnera nel 2-0 alla Juventus di Heriberto Herrera. Pratica velocemente archiviata dalla Fiorentina di Pesaola anche il 22 marzo 1970, quando in meno di mezzora, Mariani e Merlo misero al tappeto la Vecchia Signora. Tra i successi di maggior significatività della Juve, invece, ecco lo 0-1 del 24 marzo 1996 (sfortunata autorete di Lorenzo Amoruso) e soprattutto quello del 17 marzo 2012 (0-5 contro la Fiorentina allenata da Delio Rossi), che rappresenta finora l’ultima gara in ordine di tempo disputata a Firenze nel mese di marzo, prima dell’atteso match che si giocherà oggi al Franchi.