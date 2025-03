Lampo di Miretti, Juve ok

Il 5 novembre del 2023 la Juventus sbanca Firenze e interrompe la striscia positiva casalinga dei viola contro i bianconeri che durava da quattro partite: una vittoria e tre pareggi. A decidere l'ultima sfida giocata al Franchi è il gol in apertura di Miretti, alla prima rete in serie A per il centrocampista di Allegri. La risposta viola durante tutto il primo tempo sbatte sulle parate di Szczesny, due volte decisivo su Nico Gonzalez ma soprattutto miracoloso sul calcio di punizione dal limite dell'area di capitan Biraghi. Secondo tempo meno brillante per i padroni di casa che soffrono l'organizzazione difensiva bianconera e non trovano lo spunto giusto per raddrizzare la partita. La Juve di Allegri al contrario si dimostra ancora una volta cinica conquistando la quarta vittoria consecutiva che le consente di rimanere solo a due distanze di lunghezza dall'Inter.