Fiorentina, il Franchi è un vero bunker. Con i bianconeri quattro partite senza ko

Una sfida che nasconde una rivalità storica, tra due club e due tifoserie spesso in contrapposizione. Fiorentina-Juventus non sarà mai una gara come tutte le altre. Gli incroci di mercato, le piccole, grandi, storie che si nascondono dietro questo match, hanno spesso trasformato la sfida tra i viola e i bianconeri in una gara all'ultimo sangue. Nelle ultime quattro partite giocate al Franchi, la Fiorentina è rimasta imbattuta, con una vittoria e tre pareggi. Uno score di tutto rispetto, esaltato da una serie di prestazioni di livello. Si parte con la sfida del 14 settembre del 2019. Il mondo non ha ancora conosciuto il Covid-19 e il Franchi si presenta con il suo vestito migliore per accogliere i viola di Montella, Ribery e Chiesa e i bianconeri di Sarri e Cristiano Ronaldo. La sfida è bella, divertente e ricca di palle gol (su tutte una deviazione di Chiesa su rinvio di Szczesny, che sfiora la traversa), ma termina incredibilmente sullo 0-0. Il 25 aprile del 2021 si gioca la 33esima giornata di campionato. In un Franchi deserto, a causa delle restrizioni, la Fiorentina di Iachini e la Juventus di Pirlo, danno vita a un match molto equilibrato. Nel primo tempo è un dominio viola, con occasioni firmate da Milenkovic, Pulgar (che colpisce il palo) e Vlahovic. Il serbo, che guida l'attacco viola, sblocca il risultato alla mezz'ora su calcio di rigore (concesso per mano di Rabiot), trasformato con un beffardo cucchiaio. A inizio ripresa arriva il pareggio dei bianconeri, firmato da Morata, con un numero d'alta scuola. A più di un anno di distanza (il 21 maggio 2022), le due squadre si ritrovano al Franchi per l'ultima giornata di campionato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano batte la Juventus di Massimiliano Allegri 2-0, grazie ai gol di Duncan alla fine del primo tempo e Nico Gonzalez, che nel recupero trasforma un rigore. Un successo che spalanca ai viola le porte dell'Europa (qualificazione in Conference League) dopo cinque anni. Il resto è storia recente. Lo scorso campionato Fiorentina-Juve si è chiusa sull'1-1: vantaggio bianconero con Milik, pareggio dei padroni di casa grazie a un perfetto contropiede di Kouame, con Jovic che ha fallito il rigore del possibile sorpasso (parata di Perin che devia sul palo).