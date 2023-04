Farsetti: "Attenzione ai bilanci oltre ai risultati Finalmente la società ha preso la strada giusta"

Orgoglio Amaranto viene spesso ricordato quando i tempi sono bui, meno quando le cose vanno bene. Eppure, nel ritorno dell’Arezzo in C c’è anche la firma del comitato dei tifosi, come spiega il presidente Daniele Farsetti (nella foto): "È stata una stagione fantastica per i risultati ma anche per una rinnovata impostazione gestionale. L’ingaggio di un dirigente preparato come Giovannini, attento anche ai conti è stata la vera svolta. Bravi anche il presidente Manzo e l’ad Selvaggio a percorrere una strada nuova. Perciò questo successo lo sentiamo anche un po’ ‘nostro’, da sempre sostenitori di un calcio sostenibile". Il comitato ha anche contribuito alla ricapitalizzazione: "Abbiamo incrementato gli associati, soprattutto di chi si rende disponibile a sostenere le nostre iniziative, come la collaborazione con varie associazioni di volontariato, la borsa di studio in memoria di una grande tifosa come Rossana Sacconi e l’organizzazione di una festa che anche quest’anno si svolgerà al Bagnoro il 29 e 30 giugno e il 1° luglio, il tutto sostenendo la società e sottoscrivendo l’aumento di capitale da 3 milioni per la nostra quota dell’1%". L’impegno di Orgoglio Amaranto è anche rivolto al centenario: "Siamo nel comitato organizzatore delle celebrazioni e portiamo costantemente il nostro contributo di idee".