Empoli, arriva un'altra "grande" al Castellani. D'Aversa ci crede e vuole fermare anche l’Inter

Le “missioni impossibili” non sembrano spaventare l’Empoli di questa stagione, che nelle prime nove giornate di Serie A ha dimostrato di potersela giocare con tutti e ora sogna l’impresa contro l’Inter campione d’Italia, ospite al Castellani nel turno infrasettimanale. Imbattuta nelle prime sei partite, in cui nonostante l’ostico calendario sono arrivati risultati pesanti (come la vittoria sul campo della Roma, il pareggio di Bologna e quelli contro Juventus e Fiorentina), la squadra di Roberto D’Aversa ha poi spaventato anche Lazio e Napoli, ma le due sconfitte di misura incassate all’Olimpico (2-1 per i biancocelesti) e contro la capolista di Antonio Conte (0-1) avevano forse tolto un po’ di serenità e consapevolezza al giovane gruppo azzurro. Ecco perché è stato fondamentale tornare a muovere la classifica per i toscani (al momento a quota 11 e con un buon margine di vantaggio sulla zona calda) grazie all’1-1 di Parma, che lascia in eredità qualche rimpianto per l’ottimo primo tempo disputato e per il vantaggio con cui si era arrivati al riposo (autorete di Coulibaly al 35’), ma anche una sensazione di sollievo per la traversa colpita dall’ex Cancellieri a ridosso dell’intervallo e per quella scheggiata poi da Bonny su rigore, pochi minuti dopo il pari firmato da Charpentier (80’). Un calo vistoso come era già accaduto nelle gare precedenti contro Lazio e Napoli, con diversi giocatori che al Tardini hanno chiuso con i crampi. È forse questo l’aspetto che preoccupa di più D’Aversa, chiamato a dosare energie fisiche e mentali dei suoi anche se poi avrà diversi giorni per preparare la successiva sfida contro il Como, in programma lunedì 4 novembre sempre al Castellani. Tra le mura amiche l’Empoli non ha ancora vinto (in casa della Roma e a Cagliari i due successi ottenuti finora), ma ha concesso una sola rete al Napoli chiudendo invece la porta a Monza, Juventus e Fiorentina. Più in generale, con appena 6 reti al passivo, nelle prime nove giornate la difesa azzurra è stata seconda solamente a quelle di Napoli e Juventus (5) e i tifosi empolesi sperano possa confermarsi contro l’Inter. Un compito tutt’altro che facile fermare i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal beffardo 4-4 nel derby d’Italia contro la Juventus a San Siro e dunque ancora più “affamati” di punti, ma i ragazzi di D’Aversa vogliono continuare a stupire.