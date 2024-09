Ecco Mutu il bomber della sfida

L’inzuccata del pareggio e l’assist volante per Luca Toni nel match del 15 ottobre 2006 al Castellani non sono le uniche perle nella bacheca personale di Adrian Mutu contro l’Empoli. Il nazionale rumeno ritiratosi otto anni fa dopo una carriera tra Verona, Parma, Chelsea, Juve e Fiorentina è tuttora – insieme a Josip Ilicic - il capocannoniere assoluto nei derby dell’Arno. In maglia viola, il bomber romeno ha infilato la rete degli azzurri per quattro volte in quattro partite (più due assist). E il conto sale se si prende in considerazione anche la stagione con il Parma (2002-2003): altri due gol nella doppia sfida contro la compagine toscana allora allenata da Silvio Baldini. Tornando ai gol di Mutu in maglia gigliata, nella sfida di ritorno contro gli azzurri di Gigi Cagni all’Artemio Franchi è proprio il romeno a superare Balli con un pallonetto delizioso un retropassaggio errato di Pratali. Nella stagione successiva Fiorentina ed Empoli si incontrano alla prima giornata: finisce 3-1 e Mutu sigla il gol del 2-0. Nella sfida del Castellani (0-2), Mutu apre le marcature a 5’ dalla fine con un’inzuccata fortuita a due passi dalla porta empolese.