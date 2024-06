Domani ai Marmi (ore 17,30). Un’intera città allo stadio

Domenica ore 17,30 stadio dei Marmi: appuntamento con la storia. In 4606 potranno dire "io c’ero". Tutti gli altri dovranno accontentarsi di vedere la finale in televisione in diretta su Rai 2. Ieri mattina, alla riapertura della prevendita libera, gli 800 ulteriori biglietti messi a disposizione dopo l’ordinanza della sindaca Serena Arrighi sono andati esauriti in una ventina di minuti. Stessa cosa è accaduta per i 200 tagliandi in più ad appannaggio della tifoseria ospite, messi in vendita nel pomeriggio. Lo stadio dei Marmi domenica tornerà a riempirsi come non accadeva da oltre una decina d’anni. L’ultima volta cha si è assistito ad una tale mobilitazione generale risaliva al 2011 con la vittoria dei play off di serie C2 col conseguente salto in serie C1. La serie B, però, manca a Carrara da 76 anni e per questo l’entusiasmo è alle stelle. E’ un evento di una tale portata che richiederà il massimo impegno nella sua gestione da parte della Carrarese, delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Uno dei rischi da fronteggiare è che tifosi azzurri ma anche altri provenienti da Vicenza si presentino ugualmente allo stadio senza biglietto. Il cerimoniale imposto per l’occasione dalla Lega è ben definito e prevede fra l’altro la realizzazione di un hospitalty per le autorità. Tra queste sicuramente ci sarà il presidente Matteo Marani che a fine gara procederà con la premiazione consegnando il trofeo alla squadra promossa in serie B. E’ possibile che anche il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello del Coni Giovanni Malagò possano presenziare al match. Sicuramente saranno tante le personalità del mondo del calcio ad accomodarsi in tribuna. Ad inizio gara, oltre al classico ingresso dei bambini, è contemplata anche l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte di una cantante. La Curva Nord “Lauro Perini“, ma anche la gradinata, si stanno adoperando per realizzare altre coreografie strabilianti che logicamente rimangono "top secret".

La squadra domani avrà un’intera città a trascinarla verso una vittoria che avrebbe un sapore epico. La Carrarese ormai si è guadagnata la simpatia di tanti sportivi di altre società di tutta Italia, vicine e lontane, che stanno facendo sui social il proprio in bocca al lupo alla squadra azzurra e che domenica tiferanno per lei.

Gianluca Bondielli