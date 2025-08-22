Cistana freme già: «Il Picco mi gasa»

La storia a piccoli passi

CalcioCistana freme già: «Il Picco mi gasa»
22 ago 2025
Esperienza / Una chiamata in Nazionale e 21 gare in A per l'ex Brescia: «Spezia soluzione ideale»

Da sinistra Matteo Onofri, il presidente Stefano Melissano e Andrea Cistana

Esperienza e personalità. Queste le doti che hanno portato lo Spezia a puntare su Andrea Cistana, difensore classe 1997 arrivato dal Brescia con cui è cresciuto e ha disputato 146 gare in B (8 reti), 21 in A (un gol) e 4 in Coppa Italia, guadagnandosi nel 2019 la convocazione in Nazionale dall'allora ct azzurro Roberto Mancini. «Sono qui con grande voglia, per mettermi alla prova lontano dal contesto a cui ero abituato - ha spiegato presentandosi ai suoi nuovi tifosi -. Ho giocato spesso con una difesa a quattro, ma cercavo una formazione in cui poter giocare a tre perché ritengo sia la soluzione ideale per esprimere al meglio le mie caratteristiche». Fondamentale nella sua scelta dunque la figura del tecnico D'Angelo («Nella passata stagione - ha ricordato - lo Spezia ha avuto la miglior difesa») e la voglia di Picco: «Da avversario è sempre stato difficile giocarci, uno stadio che gasa».

