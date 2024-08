Batte forte la passione. Pronti al massimo sostegno

C’è voglia di ricominciare fra i tifosi della Lucchese. Tifosi, che continuano a supportare il progetto di patron Bulgarella, che vuole costruire una squadra pronta ad inanellare una serie di successi. Come sempre sarà il campo a dare il verdetto finale, ma la fedeltà dei tifosi rossoneri resta sempre e comunque intatta.

Sarà un campionato molto difficile quello che si sta per aprire, con tante trasferte lunghe, ma che di certo non scoraggiano i supporters della Pantera. Una sola quella in Sardegna contro la Torres, che si appresta a confermarsi una delle squadre più forti di questo girone. Ma anche Pesaro, Gubbio, Ascoli, Campobasso e Pescara, giusto per citarne alcune. Ci sarà poi la trasferta contro il Legnago Salus, formazione dell’hinterland veronese neo promossa. L’altra novità sarà poi la sfida contro il Milan Futuro, che vedrà le due formazioni rossonere affrontarsi nella gara d’andata lunedì 30 settembre alle 20,45 al Porta Elisa, mentre la gara di ritorno si giocherà allo ‘Speroni’ di Busto Arsizio. Una sfida che i tifosi non vedono di buon occhio, visto che non appoggiano l’idea di squadre di serie A di schierare formazioni in Lega Pro, dove spesso giocano giocatori, che stanno facendo l’anticamera per debuttare in prima squadra, rischiando di falsare le loro prestazioni.

Per quanto riguarda i tifosi della Lucchese, la loro risposta per quanto riguarda la campagna abbonamenti è stata molto massiccia, sono un migliaio i tagliandi sottoscritti, che saranno validi per tutte le partite del campionato, non ci sarà infatti la giornata rossonera. Nello scorso campionato la tifoseria rossonera ha sempre dato il supporto alla formazione di Gorgone, anche quando le cose non andavano troppo bene. Anche quest’anno il loro sostegno non mancherà, come hanno già fatto vedere nella torrida domenica di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. Il campionato è iniziato subito con una delle trasferte più lunghe: quella di Pineto; mentre il debutto casalingo avverrà venerdì prossimo contro il Gubbio sempre alle 20.45.

Purtroppo ancora una volta i tifosi dovranno fare i conti con orari non proprio agevoli in cui si sostegno alla squadra dei cuore. Ma questa ormai è una storia nota.

Alessia Lombardi