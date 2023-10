Aquilani, tante scelte: "Abbiamo più soluzioni"

Tra scelte e carte coperte, il tecnico Alberto Aquilani oggi contro il Cittadella dovrà tenere conto anche dell’impegno contro il Lecco, il recupero della prima giornata di campionato inserito in calendario martedì 24 novembre. L’allenatore nerazzurro si trova nuovamente di fronte alla scelta di utilizzare o meno la difesa a tre, pur senza sbilanciarsi. "Senza dubbio è un’opzione così come la difesa a quattro - ha dichiarato Aquilani in conferenza stampa -. Vedremo chi avremo a disposizione e poi decideremo". Qualora decidesse di optare per un trio difensivo, i posti assicurati davanti a Nicolas sono quelli di Leverbe e Canestrelli, con un ballottaggio tra Caracciolo e Calabresi come terzo centrale. Larghi invece sulle fasce potrebbero esserci Barbieri, di ritorno dalla squalifica, oppure Esteves, mentre sulla sinistra difficilmente non ci sarà Beruatto.

A centrocampo invece c’è un vero e proprio rebus. Aquilani non ha chiuso la porta a Nagy, anche se a causa delle fatiche in nazionale probabilmente non ci sarà. "Se un giocatore è un pezzo così importante di una nazionale prima in classifica nel proprio girone va fatta una riflessione - ha aggiunto Aquilani -. Si è sempre allenato bene. Ho fatto delle scelte perché abbiamo tanti giocatori importanti in mezzo al campo. A volte scelgo bene e a volte scelgo male, ciò che posso dire è che nessuno ha messo fuori Nagy". Probabilmente l’ungherese giocherà martedì sera, mentre come playmaker il dubbio sarà tra Miguel Veloso (favorito) e Andrea Barberis. Accanto a lui ci sarà con molta probabilità Marin, poi la scelta ricadrà su Valoti o Piccinini.

Quest’ultimo è stato oggetto di ulteriori riflessioni da parte dell’allenatore: "Piccinni (foto) non doveva far parte di questa rosa, doveva andare via - svela Aquilani -. Poi ha iniziato ad allenarsi bene, ad andare forte e a far vedere che non era l’ultimo della lista. Nel calcio aver fame conta. Quando ci siamo resi conto che ci dava garanzie l’abbiamo fatto giocare. E’ una bella storia perché lo prendo come esempio, non chiudiamo le porte a nessuno, si è meritato un posto da titolare in partite molto delicate". Davanti invece Moreo potrebbe assistere Torregrossa, mentre Vignato potrebbe subentrare nella ripresa, dopo aver recuperato dall’infortunio. Ancora un mese di tempo infine per D’Alessandro: "è a metà del suo percorso di riabilitazione".