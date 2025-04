All'andata tutto in mezz'ora: al Penzo finisce 1-1

Si chiude in parità la sfida che ha aperto la 19ª giornata di Serie A tra Venezia ed Empoli, con un 1-1 che rispecchia l’equilibrio visto in campo allo stadio Pier Luigi Penzo. Il primo tempo è stato ricco di emozioni, con i gol di Pohjanpalo ed Esposito che fissano il punteggio già prima dell’intervallo. Il match si accende subito: dopo soli cinque minuti, un errore clamoroso del portiere empolese, Vasquez, regala il vantaggio ai lagunari. Il rinvio del portiere finisce sul piede di Pohjanpalo, che con freddezza insacca per l’1-0. La reazione dell’Empoli è immediata e al 32’ arriva il meritato pareggio: Colombo, autore di un paio di dribbling degni di nota, serve un assist perfetto per Esposito, che non perdona e segna con un tocco preciso, confermando il suo ottimo stato di forma. In precedenza, Stankovic si era reso protagonista di una grande parata sulla conclusione di Colombo, evitando il gol del pareggio. Nella ripresa l’Empoli parte meglio e sfiora il sorpasso con una bella combinazione tra Anjorin e Colombo, ma Stankovic, ancora migliore in campo per il Venezia, compie un intervento prodigioso in uscita. Il Venezia cerca di riprendere il controllo del gioco con Nicolussi Caviglia, che ci prova con un sinistro che chiama Vasquez alla presa centrale. Tuttavia, i lagunari faticano a creare occasioni concrete, nonostante qualche guizzo di Oristanio, che nel frattempo si infortuna, cedendo il posto a Yeboah. L’Empoli, dal canto suo, continua a premere e con Cacace prova la conclusione piazzata, ma è murato dalla difesa veneziana. Nel finale, i toscani insistono ancora con Cacace e un’ultima accelerazione di Pohjanpalo, ma il Venezia tiene bene botta e blinda il pareggio. Entrambi gli allenatori, Di Francesco e D’Aversa, provano a cambiare le sorti con una serie di sostituzioni, ma senza successo. Esposito continua a confermarsi leader tecnico dei toscani, mentre Colombo si distingue con una prestazione brillante e ricca di spunti. Stankovic, nonostante l’errore iniziale, è stato fondamentale con alcune parate decisive, impedendo all’Empoli di superare il Venezia. Il pareggio finale riflette un equilibrio sul campo, con entrambe le squadre che, nonostante le numerose occasioni, hanno faticato a concretizzare. Il Venezia, dopo un buon primo tempo, perde brillantezza nella ripresa, mentre l’Empoli, pur mostrando una maggiore vivacità, non riesce a concretizzare il sorpasso. Un pareggio che lascia entrambe le formazioni con motivi di rimpianto per le opportunità mancate.