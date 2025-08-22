Alessandro Formisano, il nuovo volto del Livorno

La storia a piccoli passi

22 ago 2025
Tecnico / L'allenatore del Livorno carica l'ambiente: «Qui perché convinto dal progetto e dalle persone»

Il presidente del Livorno Joel Esciua insieme al tecnico Alessandro Formisano

Alessandro Formisano è la nuova guida tecnica del Livorno tornato in serie C dopo quattro anni di assenza. Salutato Indiani, mister della promozione che ha ceduto allle lusinghe del Grosseto, lo sguardo del presidente Joel Esciua si è posato sull'ex di Perugia e Pianese. Giovane (classe 1990), ma con già esperienza nella categoria avrà il difficile compito lottare in un campionato ricco di insidie e cercare di competere per l'obiettivo più volte dichiarato dal presidente, ovvero la promozione. «Per noi questa categoria non può essere il paradiso. Siamo in purgatorio ed è normale che una base da cui partire ci deve essere. Lo scorso anno è stato fatto un grande e ottimo lavoro con un mister molto bravo e ora dobbiamo ragionare su quello che ci aspetta e valutare chi può iniziare questo nuovo percorso». La scelta di puntare su Formisano ha trovato anche il favore della sempre calda tifoseria del Livorno: «È un posto dove il calcio lo si vive ogni giorno, ci sono ragazzi che giocano nel gabbione, ma anche per strada – ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione –. È la piazza più importante della categoria. A me piacerebbe portare anche questo spirito in campo». Fondamentali nella sua decisione la società e il suo progetto: «Sono qui perché sono convinto dalle persone e dal progetto che vogliamo costruire. In questo momento fare voli pindarici non serve a niente. Il salto dalla D alla C è importante, dobbiamo lavorare con umiltà e l’ambizione deve crescere col tempo. Mi piacerebbe costruire una squadra che sia giovane, che abbia fame e voglia di vincere e soprattutto faccia dell’intensità il suo tratto distintivo».

