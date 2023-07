Volley A2 L’Emma Villas riabbraccia Milan

È ufficiale, Sebastiano Milan torna alla Emma Villas. Era già stato in biancoblù quattro anni fa, nel campionato sospeso per covid. "Mi piace vivere la prossima stagione come un ritorno a Siena ma anche come una nuova avventura – ha dichiarato Milan –. È una nuova pagina da scrivere, proveremo a farlo nel miglior modo possibile. Di Siena ho ricordi positivi, si vive bene e si sta bene. Questa sarà una nuova tappa nella mia carriera e mi auguro che possa regalare soddisfazioni". Rispetto a quattro anni fa: "Sono sempre lo stesso. Mi piace dare il massimo in campo. Conservo le mie caratteristiche tecniche, ora ho un bagaglio di esperienze maggiore. Sono felice della carriera che ho fatto, ci sono state alcune tappe positive e altre meno, ma tutte mi hanno permesso di crescere". Come nella sua precedente esperienza in viale Sclavo, a guidare Milan sulla panchina ci sarà coach Graziosi: "È un allenatore che conosco benissimo, sono felice di poter di nuovo lavorare con lui. È stato mio allenatore anche nella Nazionale italiana ai Giochi del Mediterraneo nel 2018 e alle Universiadi nel 2019". Sulla prossima squadra: "Nevot l’ho conosciuto ai Giochi del Mediterraneo, Krauchuk me lo ricordo a Santa Croce, con Pierotti ho giocato insieme. Mi pare che la squadra sia stata allestita bene, credo che avremo molto margine di crescita. Torno a Siena con l’idea di cercare di vincere".

Stefano Salvadori