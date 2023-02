La Pianese torna al successo. Gol decisivo di Simeoni

PIANESE

1

FLAMINIA

0

PIANESE: Ricco, Polidori (17’st Lopez Petruzzi), Kondaj, Simeoni, Morelli, Gagliardi, Grifoni, Modic (35’st Irace), Kouko (40’st Mugelli), Rinaldini, Menga (14’st Ledonne).

Panchina: Balli, Guadalupo, Pandimiglio, Barbetta, Pinto. All. Bonuccelli.

FLAMINIA: Oliva, Pagliari (48’st Padova), Simoncini, Fumanti (35’st Sciamanna), Mandorlini (30’st Simonelli), Mattia, Sabattini (30’st Celentano), Marchi, Cruz (22’st Abreu), Garufi, Sirbu.

Panchina: Zappalà, Rizzo, Massaccesi, Lo Curto. All. Nofri Onofri.

Arbitro Cappai di Cagliari (Di Dio-Bennici).

Rete: 2’st Simeoni.

Note – Angoli 8 e 2. Recuperi: 2’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese torna al successo e lo fa superando in casa la Flaminia, che all’andata aveva inflitto ai bianconeri il primo ko stagionale. I padroni di casa, con Rinaldini, Gagliardi e Polidori in campo dal 1’ già al 7’ vanno vicini al vantaggio: un affondo di Menga impegna Oliva che respinge, il primo ad arrivare è Grifoni che colpisce a botta sicura e centra la traversa. Al 14’ errore di Menga che servito da Simeoni solo davanti al portiere manda a lato. Al 20’ si fa viva la Flaminia con Sirbu che tira dal limite dell’area ma Ricco non si fa sorprendere. Pareggia il conto delle traverse la Flaminia al 29’ con Sirbu che da venti metri tira un fendente che colpisce il legno esterno. Altra occasione al 31’ per la Flaminia con Marchi che tira un diagonale secco che va di poco fuori sul lato sinistro di Ricco. Nel secondo tempo la Pianese passa: corner di Modic (2’), Simeoni svetta su tutti e insacca di testa, 1-0. Al 17’ si esalta Ricco su un tiro ravvicinato di Sirbu. Altro legno della Pianese al 23’ con Rinaldini che va allo scambio con Grifoni ed entra in area tirando a giro ma il palo si oppone. Occasione d’oro dopo un minuto in contropiede anche per Kondaj, palla alta. Pericolo nel finale per i bianconeri (40)’: Abreu vince un rimpallo e tira a lato.

Guido De Leo