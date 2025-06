Tra le mura di Staggia: sport, storia e paesaggio nel cuore della Valdelsa

Siena, 5 giugno 2025 – Torna domenica 8 giugno, grazie all’impegno della Società G.S. Valdelsa Runners, la terza edizione del Trofeo “Tra le Mura di Staggia”, una manifestazione podistica che unisce sport, salute e cultura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi anche nella storia del territorio. La gara – competitiva e non competitiva – si snoda su un percorso collinare di 12 km, affiancata da una camminata ludico-motoria di 5 km, ideale per chi vuole vivere l’evento in modo più tranquillo. Partenza alle ore 9:15 da Via Prato (anticipata alle 8:45 per il Nordic Walking). Per informazioni 366 6034429 – 338 3516872 – 329 3633405 – 335 1807438 – 328 9190979 o il sito www.gsvaldelsarunners.it.

Al centro dell’evento c’è la Rocca di Staggia, antica fortificazione situata lungo la storica Via Francigena, che fin dal 1360 ha rappresentato un punto di incontro e non di scontro tra le genti di Siena e Firenze. Non una roccaforte di guerra, ma una stazione di pace, di scambi e relazioni. Durante la visita alla Rocca, i podisti e camminatori rievocano questo spirito lanciando simbolicamente un gomitolo di spago dal camminamento lungo le mura: un gesto che rappresenta il legame con tutte le storie e le persone che sono transitate da lì nel corso dei secoli. L’organizzazione, guidata dal G.S. Valdelsa Runners, è stata apprezzata nelle passate edizioni per l’ottima scelta del tracciato e per l’attenta assistenza lungo il percorso, che si snoda tra i saliscendi delle verdi colline che circondano Staggia Senese.

Il servizio fotografico ufficiale è a cura della ETS Regalami un sorriso, che da sempre accompagna con le immagini i momenti più emozionanti di questa e molte altre manifestazioni podistiche toscane.