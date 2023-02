Brutto Montalcino Il Lucignano vince con ampio margine

Montalcino

0

Lucignano

3

MONTALCINO: Gasparri, De Iorio Federico, Lellis (13’ Volentieri e dal 52’ Barontini), Marchi, Matteini, Pobega, Scali (52’ Di Girolamo), Palumbo, Trotta (75’ Girolami), Bagnoli (De Iorio Francesco), Lamarca. All. Turchi.

LUCIGNANO: Palazzi, Bidini, Dyla, Bambini, Bennati, Dodaj (76’ Hilla), Tedeschi, Danieli (84’ Miele), Barbi (46’ Vasseur), Cappelli (90’ Di Masi), Ferretti. All. Santini.

Arbitro Nafra del Valdarno.

Reti: 45’ Barbi, 52’ Cappelli, 54’ Vasseur.

MONTALCINO – Perde male il Montalcino contro un Lucignano motivato e coriaceo. I Biancoverdi possono recriminare per un rigore non concesso, nei primi minuti, per fallo su Lamarca ma sinceramente il gioco ha lasciato a desiderare. Dopo venti minuti di gioco a centrocampo, è Gasparri chiamato alla deviazione, al 33’ blocca a terra un tiro di Ferretti e subito dopo si ripete. Al 45’ Barbi segna di testa, al 52’ Cappelli raddoppia e 2’ dopo Vasseur chiude i giochi.

Andrea Falciani