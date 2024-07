Palio, Granito (Giraffa) vince la provaccia

Siena, 2 luglio 2024 - E’ il nuovo fantino di Piazza, Granito, a vincere la provaccia con Ardeglina per la Giraffa. Questo il nome scelto dal capitano Guido Guiggiani per il ventenne di Oliena che stasera correrà il Palio. L’altro fantino debuttante, ’battezzato’ ieri sera nel Bruco, è Mattia Chiavassa, detto Tambani. Che prende il primo posto al canape, accarezzando Brivido sardo, quando il mossiere Bartolo Ambrosione chiama dentro i cavalli. Accanto prende posto la Lupa, quindi Onda, Leocorno, Pantera, Giraffa, Nicchio, Civetta e Valdimontone. Di rincorsa è Tittia su Veranu nell’Oca.

Ambrosione li fa uscire una prima volta dai canapi, non era mai successo finora nelle prove. Quindi ancora dentro: i cavalli dimostrano di essere bene addestrati, fermi come statue. Un po’ di movimento lo fa Grandine su Ares Elce (Leocorno), anche la Giraffa qualche volta si sfila. Per un attimo lo imitano Onda e Nicchio. Quando Tittia entra il cavallo del Valdimontone, Ungaros, grande favorito e montato da Scompiglio, ha uno scarto e Ambrosione invalida. Era successo anche nella terza prova ma aveva lasciato andare via i cavalli lo stesso.

Ci vuole ancora tempo per partire, la sensazione è che il breve e cordiale incontro capitani-mossiere ieri sera nell’Entrone proprio sulla gestione dei canapi sia stato utile. Tanto è vero che Ambrosione fa uscire nuovamente i cavalli, dopo averli richiamati dentro, perché c’è un po’ di confusione.

Poi la mossa buone con Tittia su Veranu, fermo come una statua al verrocchino. Entra, abbassamento perfetto. Schizzano via bene Tempesta su Zenios (Lupa) che poi richiama il cavallo, prende bene il via Turbine su Akida nel Nicchio, ci sono poi Tamurè su Criptha nella Civetta e Scompiglio su Ungaros (Valdimontone). Tittia arriva veloce dall’esterno unendosi al gruppo di testa per poi rallentare. In testa il Nicchio che fa galoppare senza sforzi Akida: nessuna conseguenza dopo la caduta della prova generale per fantino e cavalla. Ma alla fine è la Giraffa che fa scoppiare il mortaretto. Alle 10.30, la segnatura ufficiale dei fantini in Comune.