Palio, Carburo: “Al terzo Casato ho provato il tutto per tutto”

Siena, 23 agosto 2023 – Carburo su Tabacco nella Torre per il Palio dell’Assunta: rifaresti tutto? «Certo che sì, non torno indietro sulle cose che ho fatto perché non ho niente da rimproverarmi. Ho guardato e riguardato la corsa mille volte, cosa dovevo fare di più? Sarebbe servita soltanto un pochina di fortuna». Per le prove non si è vista la rivalità. «Ho pensato più a lavorare sul cavallo. Mi sono, come dire, nascosto. Inutile fare cose eclatanti per le prove che, lo ripeto, devono essere usate per sistemare il cavallo e affiatarsi». Alla cena della prova generale hai promesso di mettercela tutta. «Che ce l’avrei messa tutta, al massimo. Provavo a portare a casa il risultato. L’impegno è stato fortissimo ma il risultato non è venuto. Mi dispiace». Il rientro in Contrada? «Non mi hanno fatto l’applauso, ha vinto la rivale, però tranquillo». Prima è caduto Tittia nella Giraffa, poi Scompiglio nella Pantera. «Ho fatto traiettorie basse, non mi sono mai arreso. Ho sempre spinto cercando di fermare il cavallo scosso, secondo le regole, ma non ce l’ho fatta». Quando è caduta la Pantera? «’Provo il tutto per tutto’, mi sono detto. Lo impancio e tento di vincere il Palio. A regola se andava come pensavo giravo primo e riuscivo ad essere davanti, poi non so se mi ripassava Zio Frac. Ma Tabacco si è un po’ parato, ha frenato e sono volato contro i palchi. Sono rimasto una frazione di secondo in piedi, ho visto l’arrivo poi mi hanno portato via». Niente fratture? «No, mi fa solo un pochino male una mano. Sto già montando a cavallo». Con la Torre come vi siete lasciati? «Buoni rapporti, hanno apprezzato quello che ho fatto». Oggi viene depositata la relazione dei deputati della Festa, di ispettori e mossiere: temi eventuali sanzioni? «Sono stato richiamato un po’ troppo, anche quando stavo entrando fra i canapi. ’Torre vai al tuo posto’, ero ancora al verrocchino. Non ho fatto niente, mi sono spostato due o tre volte partendo alla fine dal mio posto. Non ho dato noia a nessuno e in corsa non ho fatto niente». Molti hanno riconosciuto il tuo grande impegno. «Per un fantino a cui ha vinto la rivale i commenti sono stati positivi. Ho corso un palio importante, la gente l’ha visto e chi lo nega vuol dire che ce l’ha con me». Tale e quale: cosa c’è nel suo futuro? «Se vado ad Asti correrà con me, poi ferie e riprende il percorso nel Protocollo. E in provincia». Vankook? Nuovi cavalli? «Non so se tenere Vankook o mandarlo in Sardegna, valuterò. E’ un cavallo normale non un drago. La notte e alla Tratta è andato benissimo. Quanto a nuovi mezzosangue alcuni arriveranno ma lavorerò su quelli interessanti che già ho».