Siena, pienone in piazza del Campo per il concerto di Emma

Siena, 31 dicembre 2023 – Pienone in piazza del Campo a Siena per il concerto di Emma, nome principale della festa di capodanno. “Da bambina mio padre mi portava in questa piazza e a casa ho un sacco di foto che mi ritraggono qui – ha detto dal palco all’inizio del concerto – E’ uno spettacolo incredibile, spero di essere all’altezza di questa piazza meravigliosa”.

Protagonisti della serata anche il duo comico dei PanPers e Dj Angelo. “Un Capodanno che torna a far ballare grandi e piccini in Piazza del Campo come ormai non avveniva da un po’ di anni e per questo non posso che ringraziare chi ha lavorato all’interno dei nostri uffici per permettere la riuscita di questo evento – ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – Il nostro obiettivo è stato quello di proporre alla città uno spettacolo rivolto ai giovani e alle famiglie”.