Ztl nel centro di Montepulciano. Varchi in uscita ’accesi’ da lunedì

La sostenibilità ambientale che Montepulciano si è impegnata a raggiungere sia sotto il profilo turistico sia per garantire vivibilità agli abitanti, ha come aspetto principale un’attenta gestione del traffico motorizzato. Risale addirittura al 1989 l’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico, approvata a larga maggioranza attraverso un referendum popolare, indetto dal Comune: una scelta che, con un aggettivo di allora, si potrebbe definire ‘ecologica’. Poi c’è stato il boom del turismo che richiede strumenti di gestione sempre più raffinati per limitare e controllare il movimento dei veicoli a motore.

Rientrano in questa categoria le telecamere che controllano l’uscita dalla Ztl e che, dopo un periodo di sperimentazione, avviato il 15 novembre scorso, da lunedì saranno pienamente operative. Il sistema del traffico di Montepulciano prevede che in ogni permesso di accesso alla zona monumentale sia permanente sia temporaneo, siano indicate l’entrata e l’uscita. Gli occhi elettronici situati in corrispondenza dei varchi registrano gli ingressi che, appunto da lunedì, saranno automaticamente confrontati con le uscite, valutandone dunque la regolarità e calcolando anche "il tempo di permanenza all’interno della Ztl dei permessi temporanei, evitando comportamenti impropri", precisa il sindaco Michele Angiolini.

L’annuncio di questa innovazione aveva provocato qualche ‘mal di pancia’, come sempre espresso sui social, e anche qualche risposta risentita da parte dei residenti che affermavano la propria fedeltà ai percorsi assegnati, senza bisogno dunque di check-out. E invece un commento del vicesindaco Luciano Garosi, che accompagna la nota con cui viene annunciata l’entrata in esercizio delle videocamere, lascia chiaramente intendere che, in questo mese, le cose non devono essere andate propriamente nel verso giusto. Nell’annunciare infatti un’ulteriore moratoria di un mese, esclusivamente per i residenti titolari di permesso all’interno della Ztl, l’assessore rivolge un "invito a rispettare i varchi al momento dell’uscita dal perimetro della Ztl, per evitare un incremento del traffico lungo il corso. Qualora (e qui sembra rivelarsi l’insoddisfazione per i risultati della sperimentazione, ndr) questo ulteriore prolungamento del monitoraggio non dovesse dare esito positivo, potrebbe essere necessario un irrigidimento e passare alle sanzioni anche per i residenti che non rispettano le uscite assegnate". Insomma, si preannuncia tolleranza-zero.

Diego Mancuso