Ztl, il sindaco Donati parla ai cittadini

"Le polemiche devono essere riportate nel giusto alveo". Confermando che la Zona a traffico limitato del terziere di Borgo sarà sperimentale dall’1 maggio al 30 settembre, dalle 18 alle 24 dei venerdì, sabato, domenica e festivi, il sindaco di Colle, Alessandro Donati, torna a spiegare le ragioni che della sua istituzione. "Via Gracco del Secco soffre della sua caratteristica di attraversamento rapido per Colle bassa – afferma – E’ una ‘servitù’ che non porta nessun beneficio né agli esercenti né ai residenti ed è fondamentalmente dannosa per Borgo. Se non facciamo qualcosa e lasciamo tutto com’è, il terziere rischia la chiusura di tutte le attività e non credo sia questo ciò che vuole chi ci vive o ci lavora. Valuteremo alla fine dell’estate, ma credo che la Ztl sia quello che ci vuole per Borgo".