Ztl a Monteriggioni. Da domani le multe

A Monteriggioni da domani nella Zona a traffico limitato del Castello sarà attiva la modalità sanzionatoria, essendo terminato il periodo obbligatorio di preesercizio del sistema di rilevazione elettronica per il controllo degli accessi. Nella Ztl, come spiega l’amministrazione comunale di Monteriggioni, vige il divieto di circolazione e di sosta tutti i giorni dell’anno, dalle o00 alle 24, per tutti i veicoli sprovvisti di regolare permesso, fatti salvi i casi e le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto. In caso contrario, scatteranno le sanzioni a carico dei trasgressori.

Il Comune pertanto consiglia a chi non si è ancora regolarizzato con la richiesta del permesso di circolazione, se autorizzato, di farlo nel più breve tempo possibile presso gli uffici della Polizia municipale di Monteriggioni competenti in materia. Sul sito ufficiale del Comune sono disponibili tutte le informazioni dettagliate ed il disciplinare della Zona a traffico limitato. Il permesso consente l’accesso alla Ztl per motivi personali o aziendali e viene rilasciato a individui e organizzazioni secondo le disposizioni previste dal Disciplinare Zona a traffico limitato Centro Storico, approvato con delibera della Giunta comunale di Monteriggioni. Per ottenere, modificare o rinnovare il permesso è necessario presentare una domanda online oppure prenotare un appuntamento presso l’ufficio comunale, compilando i moduli allegati secondo le categorie di utenti previste nel merito dallo stesso Disciplinare. Il permesso dovrà essere poi stampato e posizionato nella parte anteriore del veicolo, naturalmente ben visibile. Previsti, spiega ancora il Comune, quindici giorni massimi di attesa dalla data di richiesta per il documento.