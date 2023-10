Ztl a Chianciano, cambia l’orario in base al periodo dell’anno . Sarà installato un varco elettronico

Più controllo e disciplina. Sono gli obiettivi di alcune modifiche in arrivo per quanto riguarda la Ztl del centro storico di Chianciano Terme. La novità più importante riguarda l’installazione di un varco elettronico con le telecamere che saranno di aiuto per individuare eventuali trasgressori. Ma il tutto avverrà in maniera graduale, prima ci sarà un periodo sperimentale e successivamente entrerà il tutto a pieno regime. Quando? Entro l’estate del 2024 è la "time line" fissata. L’amministrazione comunale ha così deciso di modificare l’orario di vigenza della Zona a traffico limitato suddividendola in quattro periodi: dal 7 gennaio al 31 maggio, dall’1 giugno al 30 settembre, dall’1 ottobre al 30 novembre e dall’1 dicembre al 6 gennaio con orari di inizio differenti della Ztl. "Rispetto ad oggi non cambierà poi molto – spiega il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti – ciò che sarà diverso riguarda il controllo che con il varco elettronico diventerà più preciso. Chi entrerà in un orario non consentito sarà visto. Il varco è stato acquistato ma partiremo dall’estate prossima. Prima ci sarà una fase sperimentale per adeguarsi alle novità". Il sindaco ha aggiunto che ci sono stati degli incontri con i commercianti ed i residenti nel centro storico. Quali sono le problematiche principali? "Il centro storico di Chianciano – aggiunge Marchetti – non ha molti parcheggi a disposizione. A volte c’è chi non ha rispettato le regole, si sono create situazioni di "sosta selvaggia" e a causa di certi comportamenti i mezzi sono passati con difficoltà, ambulanza compresa. Così facendo si potrà cambiare ed avere una situazione maggiormente sotto controllo". Per quanto riguarda gli orari, ad essere preso in considerazione è anche il periodo dell’anno. Con la bella stagione il centro storico di Chianciano Terme ha avuto dal post-Covid una rinascita con i locali che hanno trovato una clientela più numerosa, specialmente nelle ore serali, grazie anche ai maggiori spazi a disposizione. Altro aspetto importante riguarda il parcheggio "Cantinone" (molto utilizzato perché vicino a dei servizi) con la sosta che dalle 20 alle 8 è consentita ai soli residenti. "Con il progetto del varco elettronico ci sarà la possibilità di verificare chi sosta ma non ha il permesso" continua Marchetti. Presto dunque per il centro storico di Chianciano Terme arriverà una novità significativa.

Luca Stefanucci