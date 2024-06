Zio Frac visitato lo stesso: "Siamo come San Tommaso"

di Laura Valdesi

SIENA

"Zio Frac è a disposizione del Comune, mi faranno sapere come vogliono andare avanti". Così Bellocchio, poco prima delle 8 ieri al Ceppo, riferendosi alla scivolata dentro la giostra che è costata al barbero due volte vittorioso "qualche punto di sutura per risarcire l’abrasione prima possibile, seguito da terapie antinfiammatorie e antibiotiche". L’indicazione della commissione veterinaria non si è fatta attendere: alle 15 Zio Frac ha dovuto ’passare visita’. E’ stato convocato al Ceppo dove i veterinari l’hanno controllato come tutti gli altri cavalli. Ad eccezione del tondino per evitare magari conseguenze per i punti di sutura, è stato sottoposto anche a lastre e prelievo. Pressoché certo che Zio Frac resterà nel box in attesa dell’Assunta, tuttavia l’ufficialità arriverà solo il 26 giugno, verso le 12, quando dopo la riunione in Comune con i capitani palazzo pubblico diramerà la lista dei promossi: chi galoppa all’alba e chi va direttamente alla Tratta.

"Un piccolo imprevisto che può succedere nel mondo dei cavalli, chi è del settore lo sa. Una stupidaggine, se succedeva 15 giorni fa sarebbe stata risolvibile", ha sottolineato Bellocchio che è carico di aspettative : "Con la rivale in Piazza o senza, bisogna arrivare all’obiettivo che è vincere", ribadisce. Ieri ha portato Akida e Buran alla clinica. La prima chiacchierata come possibile new entry di Provenzano, che andrà osservata la notte sul tufo. "Siamo come San Tommaso, dobbiamo vedere Zio Frac", spiegava ieri Carlo Alberto Minniti, capo dell’équipe veterinaria. "Le regole dicono che solo nel caso in cui il cavallo non sia trasportabile ci muoviamo", chiariva il colonnello senza anticipare alcuna decisione, sebbene sia evidente che con punti di sutura il Palio non si corre per il benessere dell’animale. "Tale e quale come sta? L’ho trovato bene –ribatte Minniti – , in linea generale sono tutti ben preparati e tenuti. Quanto al vecchietto Remorex se passa la selezione può arrivare alla scelta perché fino a 14 anni si può correre in Piazza", osserva ancora il capo dei veterinari. Evidenziando che se ci fosse la riduzione ad una sola giornata delle prove di notte per via del maltempo (Ieri ha piovuto l’intera mattinata tanto che le previsite sono andate avanti senza interruzioni fino alle 15 passate) "i 4 anni verrebbero un po’ penalizzati ma vedremo se sarà possibile far correre tutti", spiega riferendosi ai 5-6 anni che potrebbero essere inseriti ad agosto. Sono stati visti alla clinica 101 cavalli, tutti tranne Bombers e Bide tue. Epidemico, mancato il primo giorno, è stato presentato ieri.