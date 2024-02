’Zeta’, quattro spettacoli ai Rozzi: "Un cartellone più ricco a teatro"

Quattro spettacoli di teatro contemporaneo, ai Rozzi. Straligut solleva il sipario su ‘Metaversi Zeta’, una rassegna che da febbraio a maggio affiancherà la stagione dei Teatri di Siena, con una ricerca di nuove voci e nuovi linguaggi. A presentare l’iniziativa, insieme al direttore artistico di Straligut Fabrizio Trisciani, il sindaco Nicoletta Fabio e il nuovo direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli.

"Una collaborazione che prosegue da tempo quella con Straligut Teatro – ha sottolineato il sindaco Fabio – grazie al lavoro dell’ex direttore artistico Alessandro Benvenuti, che ha sempre creduto in questa sinergia, e grazie soprattutto all’impegno di un gruppo di professionisti attento da sempre ai nuovi linguaggi teatrali e al territorio". "L’eredità che raccolgo da Benvenuti – ha aggiunto il neo direttore artistico Vincenzo Bocciarelli – è un’eredità importante, tanti progetti, un bel team e un’identità forte dei Teatri di Siena che tutti ormai in città hanno imparato a conoscere e apprezzare. Sono felice di questo progetto artistico nato in collaborazione con Straligut, credo che il teatro contemporaneo possa essere all’interno della stagione Metaversi un valore aggiunto".

Si parte mercoledì 21 con la compagnia Unterwasser, composta da Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio, finalista In-Box 2019, che con ‘Untold’ fonde teatro visuale e musica. Il 6 marzo sarà la volta di Daniele Timpano con’ Aldo morto - Tragedia’, che racconta il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro. Frigoproduzioni, finalisti In-Box 2020, con Tropicana (10 aprile) mette in scena una riflessione sui meccanismi che regolano il rapporto fra arte e mercato. Chiude ‘Apocalisse tascabile’ (8 maggio) di Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri, spettacolo vincitore dell’edizione 2021 di In-Box, in cui Dio compare in un supermercato in periferia a Roma e vi annuncia la fine del mondo.

"Zeta è un esperimento – spiega Trisciani – per arricchire una stagione già bella come quella dei Teatri di Siena con quattro ulteriori spettacoli dedicati ai nuovi linguaggi del teatro. Straligut dal 2009 frequenta il mondo delle compagnie emergenti, con il progetto In-Box, nell’ambito del quale abbiamo avuto l’opportunità di scoprire le compagnie che portano in scena gli spettacoli di questa rassegna".

Riccardo Bruni