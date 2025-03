Woman4 a Stosa Cucine. Nuove opportunità

Stosa Cucine da sempre impegnata nei valori legati alla comunità sociale e all’impegno nella solidarietà attraverso interventi concreti diretti a sostenere cause che spaziano in attività solidali. E proprio alla vigilia della giornata mondiale dei diritti delle donne, la grande azienda ha rinnovato il suo impegno verso la parità con un’azione concreta Woman4. Un’ iniziativa nata assieme a Gigroup per abbattere le barriere di genere e creare nuove opportunità professionali per le donne in settori tradizionalmente dominati da uomini, come quello produttivo e industriale. Si tratta dunque di un percorso di 120 ore formative e intensivo che offre alle partecipanti l’ opportunità di imparare tecniche e soft skills (competenze trasversali) essenziali per affrontare il mondo del lavoro. Lavoro che oggi vede il mondo femminile sempre più presente in ruoli di grandi responsabilità civili e manageriali. Ed è per questo che l’azienda amiatina Stosa ha voluto pubblicamente con questa iniziativa sociale – che ha visto la partecipazione della vicesindaca di Piancastagnaio Fabiana Ciancimino e l’assessore alle pari opportunità Claudia Vagnoli – compiere un passo significativo e valorizzare il talento femminile in fabbrica.

"Vogliamo dimostrare che l’ industria non ha genere ma talento- ha dichiarato Cinzia Batalocco responsabile Risorse umane di Stosa Cucine - e il talento femminile merita spazio, perché porta valore innovazione e una sensibilità unica verso il dettaglio e la qualità".

Ma il progetto Woman4 di Stosa Cucine non si ferma qui, e sono in programna nuove edizioni per ampliare ulteriormente la presenza femminile nei reparti femminili aziendali.

Giuseppe Serafini