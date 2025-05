Provincia Lo sportello per la Difesa civica

Il Difensore civico è la figura di garanzia e tutela dei diritti dei cittadini nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni. Istituito in Regione è grazie alla mediazione delle Province che il servizio opera in prossimità sui territori", così la presidente dell’amministrazione provinciale Agnese Carletti ieri ha accolto l’avvocato Lucia Annibali, difensore civico regionale, con la quale ha rinnovato la convenzione finalizzata a garantire una presenza stabile sul territorio e a facilitare l’accesso dei cittadini alla tutela dei loro diritti.

In pratica in Provincia è attivo uno sportello decentrato al quale i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni su servizi pubblici ad esempio; ma anche presentare istanze, richiedere accesso agli atti. I settori di intervento sono quello dei tributi e sanzioni amministrative, ambiente, urbanistica e edilizia, servizi pubblici, sanità e politiche sociali, immigrazione, attività produttive, lavoro e previdenza, accesso agli atti, istruzione, cultura, formazione.

"Si rinnova una convenzione che consente al difensore civico di essere raggiunto attraverso il supporto di un ente come la Provincia che è riferimento per le comunità locali", ancora la presidente Carletti. "Nel 2024 il Difensore civico ha gestito 1.600 richieste di intervento, comprese attività di conciliazione – rivela la difensora civica regionale Lucia Annibali –. Sarebbe importante avvicinare il difensore al cittadino e cercheremo di lavorare per avere in futuro anche punti di ascolto a livello comunale, in modo da facilitare il rapporto con la pubblica amministrazione".

Alla firma del protocollo ha assistito anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli: "La diffusione nel territorio è essenziale per la difesa civica. Bene l’apertura dello sportello presso la Provincia di Siena, che permetterà ai cittadini del territorio, in particolare ai più anziani, di poter inoltrare in modo diretto le istanze recandosi allo sportello, punto fisico di prima accoglienza per la presentazione delle vertenze".

A tale competenza si affianca inoltre la possibilità di azione nei confronti delle amministrazioni locali che, come è noto, sono ormai prive di un proprio Difensore civico. In buona sostanza, ogni persona può rivolgersi al Difensore civico regionale per qualsiasi questione relativa a un rapporto con una pubblica amministrazione o con un gestore di pubblici servizi. Il Difensore civico, al contrario, non ha competenza per problematiche di natura privata, per le quali è necessario rivolgersi ad associazioni di consumatori.

