Winebar Osteria Bargello dona 4mila euro a ’Insieme per i bambini’

Bellissima iniziativa da parte del Wine Bar Osteria il Bargello che, in occasione dei 10 anni di attività, lo scorso 11 ottobre ha organizzato una serata i cui proventi sono stati destinati all’Associazione Insieme per i bambini, che opera a supporto delle attività della Pediatria dell’Aou Senese. La cifra raccolta è di 4 mila euro ed andrà a sommarsi ad altre donazioni per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione. A consegnare l’assegno in Pediatria sono stati i proprietari del Wine Bar Osteria il Bargello Tommaso Giacopelli e Francesco Macinai, accolti dal professor Salvatore Grosso.