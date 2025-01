’Win For Life’, con 2 euro ne vince oltre 27mila

Si dice che la fortuna favorisce chi osa. In questo caso, però, sembra che la dea bendata abbia baciato un vincitore del posto che non gioca quasi mai ma che in un raro, forse unico, tentativo, ha fatto centro. Il concorso ‘Win For Life’ ha premiato un giocatore di Montepulciano che, nel concorso delle 18 di giovedì 9 gennaio scorso ha centrato un ’10’ da 27.488,83 euro presso l’esercizio Tabaccheria Lo Sterro al civico 1 di Piazza Pietro Nenni.

Il vincitore, che ha effettuato una giocata dal valore di 2 euro, ha indovinato tutti i dieci numeri della combinazione estratta, ovvero 2 5 6 8 9 10 15 16 18 19, tranne il "numerone", il 19. "Riceviamo una chiamata da parte di un giornalista il quale ci chiede un’intervista perché nella nostra ricevitoria sono stati vinti oltre 27000 euro al ‘Win For Fife’ – spiega Francesco Morgantini, insieme a tutto lo staff formato da Sara, Chronis, Antonella e Vannina – e noi, ignari di tutto ci siamo subito sincerati attraverso i nostri sistemi telematici e abbiamo cominciato a pensare chi potesse essere il vincitore, essendo un gioco poco giocato abbiamo subito capito chi fosse. Abbiamo aspettato un po’ per vedere se si presentava ma poi ci siamo resi conto che probabilmente il vincitore era ignaro della cosa, allora abbiamo deciso di suonare al suo campanello e quando gli abbiamo dato la notizia è stata una gioia enorme per tutti".

Le bocche, chiaramente, sono cucite e per evitare che si possa risalire al fortunato o fortunata non viene rivelato nessun particolare sulla sua identità. Ma la caccia è aperta.

Fabrizio Calabrese