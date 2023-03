Willos’ ’Ghost ship’, una leggenda in musica e videoclip della band

Ci siamo abituati al suono nordico dei Willos’, uno dei gruppi di punta della musica irlandese in Europa e che ha come sede Siena, visto che gran parte dei componenti vivono qui. E’ di questi giorni la novità di un nuovo brano che esce come videoclip per la Casa discografica Sony, che da tempo è interessata al lavoro dei Willos’. E’ già disponibile nei canali di diffusione, a cominciare da Youtube, il new single Ghost Ship, brano originale ambientato in un grigio inverno in riva al mare, degna ed evocativa atmosfera che descrive nel suo testo la vicenda di una nave di migranti irlandesi che, a metà ’800, partì per il Canada e che non arrivò mai a destinazione. Da questo facile pensare che sia nata una spettrale leggenda che ancora si racconta sulle coste del Canada e che Fiona King, la cantante del gruppo che proviene da Toronto, ha raccolto e trasformato in evocative liriche. La dimensione europea dei Willos’ fa sperare bene per questa diffusione; ricordiamo che questo gruppo in Irlanda ottiene larghi consensi, prova della loro preparazione e originalità. Potete vedere Stephanie Martin, Lorenzo Del Grande, Luca Mercurio, Giulio Putti, Fiona King e Massimo Giuntini protagonisti di una storia onirica raccontata in tenui colori.

Un gruppo collaudato, che ha iniziato il suo percorso nel 2001 e che ha eseguito più di 600 concerti in Europa, componendo e producendo con coraggio e coerenza creativa. La sede a Siena offre un aggancio ad un’altra tradizione, quella di una parte di Toscana che fa crescere musicisti di vari generi. Oggi la band non riproduce più solo musica tradizionale, ma interpreta, compone e produce un suono ’fresco’ e uno stile unico, sperimentando composizioni originali mescolate con tradizione e folk. L’approccio è lo stesso, coinvolgendo il pubblico creando un’atmosfera di danza che fa dei concerti dei Willos’ un insieme di ascolto e allegria.

Massimo Biliorsi