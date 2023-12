Whirlpool, nuovo manager. Sindacati in pressing

Primo incontro ieri nella sede di Confindustria tra il nuovo responsabile della Relazioni Industriali Whirlpool Emea, Pierluigi Dagostino, e le organizzazioni sindacali. Dagostino, affiancato

da Francesca Grandi, Hr Director, Isc & Quality Emea, e dal responsabile delle Risorse Umane Marco Comello, ha fatto il punto della situazione su volumi produttivi e commesse, affermando poi la necessità di attendere marzo per la pronuncia dell’Antitrust del Regno Unito per il via libera definitivo alle nozze con Arçelik.

Da parte loro, i sindacati, presenti con la segretaria Fiom Cgil di Siena Daniela Miniero, il delegato della Fim Cisl Carlo Bianco, il segretario Uilm Massimo Martini e Gianni Bassani dei Cobas, hanno chiesto di reintegrare parte della cassa integrazione negli stipendi dei lavoratori Whirlpool. "Ho voluto rappresentare ai vertici aziendali l’importanza strategica del sito produttivo di Siena – ha detto Miniero –, invitando a dare allo stabilimento il giusto peso nell’ambito del piano industriale, una volta perfezionata l’operazione con Arçelik. Siena è infatti un bacino importante con livelli elevati di competenza e professionalità".

E ancora: "Apprezziamo il piccolo ’paracadute’ dato dal riportare alcuni volumi della linea ’big’ nel sito senese – ha aggiunto Miniero –, perché questo ha ridotto i giorni di cassa integrazione a dicembre. Chiediamo tuttavia un’integrazione alla cassa integrazione negli stipendi dei dipendenti, dal momento che i tempi del passaggio ad Arçelik slittano di qualche mese".

Giuseppe Cesarano, segretario Fim Cisl Siena, commenta: "Dagostino si è presentato ufficialmente, ma siamo tutti desiderosi di conoscere ed entrare nel merito del piano industriale. Affrontiamo questo momento con speranza e ottimismo".

Concorde Massimo Martini, Uilm: "La sensazione è che l’azienda stia construendo la nuova squadra, riorganizzandosi in termini di manager. Questo fa ben sperare, ma ora è importante l’integrazione salariale della cassa integrazione". Intanto ieri Ilyas Kil, vicepresidente Manifacturing, ha visitato lo stabilimento di viale Toselli, verificandone le condizioni dopo i recenti interventi di efficientamento.