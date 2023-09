Whirlpool a Siena, Scontro tra Sindacati e Azienda

Le previsioni di un autunno ’caldo’ per lo stabilimento Whirlpool di Siena c’erano tutte, ma ora si rischia lo scontro tra sindacati e azienda. Ieri il segretario della Fim Cisl Giuseppe Cesarano ha annunciato che dopo l’incontro a Roma con i vertici aziendali, i sindacati hanno segnalato la situazione di Whirlpool in Regione. Poi Cesarano ha aggiunto che senza nuovi investimenti o un piano industriale che differenzi la produzione, lo stabilimento di viale Toselli "potrebbe chiudere entro tre mesi". Whirlpool smentisce con fermezza la Cisl: quanto affermato non trova riscontro in nessuna delle affermazioni fatte dall’azienda che è impegnata a garantire ogni soluzione per incrementare la produzione a Siena.