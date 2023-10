"Whirlpool a Siena, la Regione attivi il tavolo di crisi"

Un’interrogazione sulla vicenda Whirlpool per capire "se e in quali tempi la Regione intenda riattivare il tavolo di crisi e se intenda garantire sul mantenimento totale del livello occupazionale". A presentarla, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Marco Stella. "In passato – ricordano Stella e la capogruppo di Forza Italia al Comune di Siena, Lorenza Bondi – è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra Regione, Provincia di Siena e Whirlpool Europe spa. Il progetto, promosso da Whirlpool in una logica di rete, voleva contrastare la perdita di competitività legata all’evoluzione del mercato e ai problemi energetici". Stella e Bondi ricordano che "la Regione si era impegnata a sostenere, mettendo a disposizione strumenti e opportunità, il progetto presentato dall’azienda". Ora, dopo le preoccupazioni espresse dalle sigle sindacali, Stelle e Bondi chiedono se "la Regione intenda riattivare il tavolo di crisi, se intende mantenere gli impegni presi", ma anche "quali concrete prospettive e linee progettuali intenda proporre al Comune di Siena nell’incontro previsto per il 9 ottobre".