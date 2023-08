Walking Francigena Ultramarathon Siena e Acquapendente ’in cammino’

Accordo di collaborazione triennale, fino al 2025, per la Walking Francigena Ultramarathon fra Siena e il Comune di Acquapendente, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sui cammini e promuoverli adeguatamente, così da raggiungere un maggior numero di persone, con ricadute positive sul turismo e l’economia del territorio. Walking Francigena Ultramarathon, organizzata con Acquapendente e il Gruppo Trekking Senese Outdoor, nel 2023 avrà luogo sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023: si snoda per 120 chilometri lungo l’antico itinerario dell’arcivescovo di Canterbury Sigerico, attraversando i comuni a sud della provincia di Siena e quelli dell’alto Lazio; con percorso articolato attraverso varie tappe. "I comuni che aderiscono alla convenzione hanno la possibilità di organizzare insieme e coordinare tutte quella attività mirate a far conoscere le ricchezze storico-culturali e ambientali di un territorio", sottolinea l’assessore al turismo Vanna Giunti. In base all’accordo, Siena si occuperà di comunicazione e promozione e di garantire il supporto logistico per l’arrivo della maratona, mentre coordinamento, responsabilità e gestione economica spettano ad Acquapendente.