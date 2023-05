’Walking football’ Niente corsa, né falli

Non si corre ed i falli sono vietati. Bisogna avere almeno 50 anni, essere in 5 più il portiere in campo e dare il meglio nel rettangolo verde di gioco (40x20x25 metri) nel corso dei due tempi da 10 minuti ciascuno. Il tutto "condito" da una passione per il pallone e dalla voglia di condividere in amicizia i valori dello sport. A Montepulciano oggi e domani, allo stadio "B.Bonelli", arriva il primo trofeo internazionale Walking Football "Città di Montepulciano". In campo anche colori e nomi prestigiosi, le rappresentative di Arsenal e Lazio ed ancora Ferencvaros, Pisa, Biella, Alessandria, Nagc di Firenze e la Poliziana. Oggi le eliminatorie, domani le finali. "Abbiamo accolto con entusiasmo - dice il sindaco Michele Angiolini - l’idea di ospitare questo torneo, variante del calcio tradizionale che permette di praticare lo sport in modo sicuro e divertente anche a chi è più avanti negli anni".

L.S.