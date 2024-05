Voto, Stefania Craxi suona la carica: "Chi ci mette la faccia, è un eroe"

Suona la carica in vista delle elezioni Stefania Craxi, parlamentare di Forza Italia, ieri a Poggibonsi per sostenere la candidata sindaco Angela Picardi e poi in visita a Siena con Lorenzo Grassini e Valentina Corsetti, entrambi in corsa alle Europee. A fare gli onori di casa, il coordinatore provinciale Alessandro Pallassini, aspirante sindaco di Sovicille, il vicecoordinatore regionale Roberto Belardi, l’assessore Lorenzo Lorè, la capogruppo in Consiglio comunale a Siena Lorenza Bondi e Paolo Salvini, responsabile regionale del Dipartimento Artigianato. Presenti anche i candidati a sindaco espressione di Forza Italia in tre Comuni della provincia: oltre a Pallassini a Sovicille, c’erano infatti Ivano Bisconti di Abbadia San Salvatore e Lucia Marraudino di Rapolano Terme, ma anche il referente azzurro di Sinalunga Claudio Nannini.

"Siamo nella piazza dove si corre il Palio – ha detto Pallassini –. Abbiamo già fatto ’cappotto’, vincendo le comunali prima con Luigi De Mossi e poi con Nicoletta Fabio. Non c’è due senza tre, mi auguro che Stefania Craxi con la sua presenza aiuti a scardinare anche in provincia le amministrazioni di sinistra".

Da parte sua, Craxi ha parlato dell’importanza delle elezioni europee: "Forza Italia è uno spazio di libertà, che consente di essere protagonisti del processo di modernizzazione del Paese". Poi il riferimento alle amministrative in 29 Comuni della provincia: "Fare campagna elettorale qui è come fare una campagna di liberazione – ha evidenziato Craxi –. La sinistra occupa in questi territori da 70 anni il tessuto covile, economico e sociale. Chi decide di metterci la faccia ha tutto il mio rispetto, è un eroe. La Toscana piano piano si sta scongelando, penso a Siena, ma anche ad Arezzo e Montecatini. Ora restano Firenze e la provincia, ma ce la faremo". Infine Bondi: "La politica non è fatta di selfie, ma di militanza e spirito di sacrificio, per questo ringrazio i candidati sindaco e i candidati azzurri alle Europee".

Cristina Belvedere