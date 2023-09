Voto in Comune, si accende la sfida’Endorsement’ di Fossi a Vannetti. Pii affila le armi e apre i ’Tavoli’

COLLE

La campagna elettorale è accesa da settimane e si infuoca ancora di più con i botta e risposta tra i due principali candidati. Alcuni arrivano dalla Festa de l’Unità, altri da La Badia. Nessuno però arretra, anzi. È battaglia anche sugli endorsement. Dopo l’investitura di Riccardo Vannetti da parte di Daniele Boschi, segretario comunale Pd di Colle, di Michele Logi, referente di Sinistra per Colle, ma anche del segretario provinciale Andrea Valenti, arriva il ‘placet’ anche di Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd.

"Il Pd – afferma Fossi dal palco della Festa de l’Unità – continua a essere una comunità forte e un punto di riferimento politico: in molti ci cercano. Colle e i colligiani devono essere orgogliosi di avere la possibilità di avere una personalità straordinaria come quella di Riccardo Vannetti a disposizione della città. E’ una bella notizia per Colle e anche per il Pd, perché vuol dire che questo partito torna ad essere attrattivo, se persone come Riccardo Vannetti vedono il Pd come la propria casa". Voci di corridoio parlano anche del sostegno di un neonato gruppo colligiano di ‘+Europa’.

Sul fronte opposto, quello civico, è stato annunciato un sostanziale appoggio che arriva da parte del Movimento 5 Stelle, che pur senza simboli e senza snaturare l’anima civica della coalizione, ha di fatto dato mandato alla consigliera comunale Monica Sottili di intraprendere il percorso a sostegno del candidato sindaco Piero Pii. La coalizione civica si muove in particolar modo sul lato organizzativo per la realizzazione del programma elettorale. È stata data, infatti, la possibilità di iscriversi a vari tavoli tematici per poter iniziare un lavoro di realizzazione del programma. Per quanto riguarda la campagna di ascolto e di proposta, il prossimo appuntamento sarà Teatro del Popolo per mercoledì 27 settembre con una serata dedicata al mondo delle imprese e delle attività colligiane. Per quanto riguarda il lato endorsement sembrerebbe arrivare, sullo stile M5S, anche quello da parte di Italia Viva. Si muove, così, la disfida che di giorno in giorno si arricchisce di nuovi progetti e, soprattutto, di muove alleanze.