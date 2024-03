Vladimir Luxuria ospite al Santa Chiara Lab. Lucia Annunziata e l’ex ministro Provenzano parlano di pace in Medio Oriente alla Lizza

Due ospiti di rilievo tra oggi e domani a Siena. Nel pomeriggio alle 17,30 in Sala dei Mutilati il Pd organizza il dibattito dal titolo ’Per la pace in Medio oriente, cosa fa l’Europa? Cosa fa l’Italia?’. Parteciperanno Giuseppe Provenzano, deputato e responsabile Esteri della Segreteria nazionale, e la giornalista Lucia Annunziata. Saranno presenti il segretario regionale Dem, Emiliano Fossi e il segretario provinciale Andrea Valenti. "E’ solo la prima – spiega il commissario del Pd senese Marco Sarracino – di una serie di iniziative che il Pd di Siena metterà in campo in vista delle Europee. Vogliamo ricostruire la nostra comunità politica riconnettendola con la città, discutendo di questioni nazionali, ma anche dei problemi che ci sono sul territorio. Sappiamo che non sarà un percorso semplice, ma affronteremo con convinzione la nostra battaglia per costruire un’alternativa forte e credibile alla destra senese e alla destra nazionale".

Domani invece è atteso alle 18,30 l’arrivo al Santa Chiara Lab di Vladimir Luxuria per ’Femminile Plurale’. L’attivista, scrittrice e opinionista che a breve sarà alla conduzione de ’L’Isola dei Famosi’, dialogherà con Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay. L’evento si inserisce nel cartellone di iniziative dedicate alla Festa della Donna e tratterà della condizione femminile oggi, dopo mezzo secolo di lotte femministe. Partendo dalla filosofa Giorgia Serughetti, secondo cui il concetto di donna in questo particolare momento storico è una questione aperta, si parlerà poi del tema sollevato da Judith Butler a proposito del “posto” delle donne trans nel movimento e la loro possibilità di definirsi donne. Al centro del conflitto, c’è la definizione di “genere” e di “identità di genere”. Da una parte c’è il transfemminismo che mette in discussione il binarismo sessuale e di genere, intrecciando le lotte femministe e quelle queer, dall’altra la parte del movimento femminista che si definisce “gender critical” secondo cui la categoria “donna” è attribuibile solo alle persone assegnate femmine alla nascita. L’evento è organizzato da Arcigay e Arcigay Siena - Movimento Pansessuale con Santa Chiara Lab, Non Una di Meno Siena, Atelier Vantaggio Donna e Corte dei Miracoli.