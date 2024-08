ViviFortezza e cinema, il programma

L’estate in Fortezza continua con gli appuntamenti al Bastione San Domenico, la programmazione del Cinema in Fortezza, la pizzeria e tutto il resto. Stasera musica gipsy con Niglo & The Oodies dalle 20 e subito dopo ‘Galactic Groove’, osservazione del cielo e ‘altre esperienze illuminanti ma poco illuminate’. Domani alle 18 Maltea Keller presenta ‘Guida ai palazzi storici di Siena’ per la rassegna ‘Libri vivi’, mentre alle 19 torna ‘Vini e vinili’, che accoppia degustazioni e selezioni musicali. Giovedì alle 18 ‘Giallo in Fortezza’ con il delitto Casati Stampa, alle 20 musica con il Matteo Addabbo Organ Trio. Venerdì dalle 20 il groove acustico del Nicholas Farrugia Trio; sabato, sempre alle 20, spettacolo comico di e con Daniele Cangi. La programmazione di film di agosto si chiude con ‘Perfect days’ stasera, ‘C’era una volta in Bhutan’ domani, ‘Inside out 2’ giovedì, ‘Un mondo a parte’ venerdì, ‘Cattiverie a domicilio’ sabato.