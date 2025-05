I ladri colpiscono in Fortezza . E’ in fila a uno stand: derubata: "Sparito il portafoglio dallo zaino"

"Sono felice per lui dato che ha guadagnato circa 8 euro in soldi spicci", lo sfogo amaro sui social di una giovane donna senese che sabato all’ora di cena ha denunciato di essere stata derubata mentre si trovava in fila ad uno stand. Prima la segnalazione sui social, quindi la formalizzazione di quanto era avvenuto in caserma dai carabinieri. Anche perché aveva, come ormai molti, solo pochi spicci nel borsello in quanto si paga con card e bancomat. Però all’interno c’erano documenti personali e anche della sua famiglia che servirà tempo per riavere ex novo. Soprattutto, era una serata di festa e di tranquillità turbata dalla brutta sorpresa.

Intorno alle 20.35 un ragazzo con chiaro accento del sud "non troppo alto, con la maglietta di Maradona, in fila dietro a noi allo stand delle patate in fortezza, dopo averci riempito il cervello di chiacchiere, ha rubato dal mio zaino il portafoglio. E’ stata l’unica persona che si è avvicinata a noi, la sola con la quale abbiamo avuto un contatto per più di qualche minuto", ricostruisce la donna. Che lancia un appello affinché faccia ritrovare almeno il borsello alle forze dell’ordine per evitare di dover rifare tutti i documenti.

"Al momento non sono stati rinvenuti, nessuna segnalazione. La denuncia ai carabinieri è già stata fatta", spiega la donna. L’ennesimo episodio spiacevole nel cuore del centro storico su cui stanno indagando i militari dell’Arma. Potrebbero essere utilizzate le telecamere di videosorveglianza per rintracciare il presunto malvivente. Stante anche il particolare della maglietta di Maradona.

La.Valde.