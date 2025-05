Vittoriale degli italiani. Presenti Pii e Tozzi

Il sindaco Piero Pii e l’assessore alla cultura Daniele Tozzi hanno preso parte alle celebrazioni per i 50 anni dall’apertura al pubblico del Vittoriale degli Italiani. Accolti dal Presidente Giordano Bruno Guerri, figura di spicco della cultura italiana, i rappresentanti del Comune hanno avuto modo di confrontarsi su temi strategici legati anche alla candidatura di Colle a Capitale Italiana della Cultura, ricevendo incoraggiamento e disponibilità alla collaborazione. La delegazione ha proseguito il suo impegno istituzionale partecipando all’inaugurazione della mostra Mondo Futurista, presso il Castello di Desenzano del Garda, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. In questa occasione si è avviato un proficuo dialogo con il sindaco di Desenzano, che ha espresso apprezzamento per il progetto culturale di Colle e ha annunciato una futura visita istituzionale per sostenere concretamente la candidatura. L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto tra amministrazioni accomunate dalla volontà di valorizzare la cultura come leva di sviluppo e identità. Due appuntamenti, come ha sottolineato una nota del Comune di Colle, di grande rilevanza, che rafforzano le relazioni del Comune con le principali istituzioni culturali e amministrative italiane, gettando le basi per una rete di collaborazione solida e orientata alla crescita culturale del territorio e al riconoscimento del suo patrimonio. Non si è trattato del primo incontro, di fatto anche in altre occasioni c’erano stati dei momenti di confronto e di dialogo volti alla candidatura di Colle come capitale della cultura.