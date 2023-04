’#vistidadentro-2.0.’ La vita dietro le sbarre

Gli scatti relativi alla vita all’interno della realtà carceraria, diventano il tema di una mostra che si annuncia interessante non solo per gli appassionati di fotografia. In esposizione, da domani a Poggibonsi, le foto dei detenuti della casa di reclusione di Volterra. Le fotografie, realizzate dagli stessi detenuti durante le lezioni del corso di fotografia denominato ’Liberi Sguardi’, potranno essere osservate dal pubblico in occasione della mostra #vistidadentro-2.0. Il 15 aprile alle 16.30 è prevista l’inaugurazione del percorso fotografico a Poggibonsi presso lo spazio espositivo Salone di San Lorenzo (di fianco alla chiesa di San Lorenzo), in via Trento 28. Una mostra che potrà essere visitata fino a domenica 30 aprile. La mostra è organizzata, con il coordinamento di Mauro Fanfani e Mirella Venturi e la collaborazione di Roberto Bartali, da Fotoclub 3 Asa di Poggibonsi, sotto l’egida del ministero della Giustizia e con il sostegno di Spazio Libero, gruppo di volontari attivi all’interno del carcere di Volterra che si fanno promotori di diverse iniziative a beneficio delle persone recluse.