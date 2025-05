Un camion incastrato. Paralizzato il traffico

Camion incastrato sulla via Nova a Colle: caos all’ora di pranzo. Caos e disagi ieri intorno alle 13 in via Livini, per tutti via Nova, dove un camion è rimasto incastrato per diversi minuti, paralizzando il traffico nel pieno dell’ora di punta. La strada, infatti, sarà chiusa fino a domani dalle 8,45 alle 12,45 e dalle 14,15 alle 18 per fresatura e successiva asfaltatura della strada. Il mezzo pesante, probabilmente guidato da un autista non pratico della zona, ha imboccato la strada, nonostante i vari avvisi e i vari dissuasori. Arrivava da Colle Alta in direzione Colle Bassa. È rimasto bloccato due volte tra i margini della carreggiata, non appena sorpassato il primo semaforo ed una seconda al curvone sotto il ponte di San Francesco. L’episodio ha provocato lunghe code e rallentamenti, soprattutto per chi, in pausa pranzo, cercava di attraversare il centro per tornare a casa o dirigersi verso i quartieri limitrofi. Non è la prima volta che in via Nova si verificano simili episodi. La riqualificazione è, comunque, entrata nella sua fase conclusiva.

I lavori procedono speditamente verso il completamento. Si tra procedendo con la completa asfaltatura del tratto e la messa in opera della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Il cantiere, articolato in più fasi, è stato gestito con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti, mantenendo alto il livello di sicurezza. Anche se ormai sono svariati anni che l’opera è in corso. L’opera non è stata di poco conto ed ha visto un impegno di ben due amministrazioni per un costo di oltre un milione di euro. La speranza è quella di poter vedere entro la fine di giugno la via Nova finalmente ritornare a due corsie.

Lodovico Andreucci